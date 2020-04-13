Türk bilim insanlarından büyük başarı! Koronavirüs ilacının hammaddesi yerli imkanlarla üretilecek |Video

Son dakika haberi; Türk bilim insanlarından büyük başarı! Koronavirüs ilacının hammaddesi yerli imkanlarla üretilecek. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için başvurulan ve daha önce sıtma ilacı olarak kullanılan klorokin, basit başlangıç maddeleri kullanılarak laboratuvarda yerli imkanlarla sentezlendi. ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Akın Akdağ, koronavirüs tedavisinde kullanılan ilacının hammaddesinin yerli imkanlarla üretileceğini A haber canlı yayınında duyurdu. İşte o heyecan verici gelişmenin detayları...