Türk bayrağına saldırının cezası kesildi! MİT Suriye'deki bayrak provokatörünü yakaladı

Suriye'de Türk bayrağına yönelik çirkin saldırının ardından MİT tarafından yürütülen çalışmalar sonucu provokatör yakalandı. El Bab'da Türk bayrağına yönelik provokasyonda bayrak saldırganının 2007 doğumlu bir kişi olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada ise "Bağımsızlığımızın sembolü olan bu vatan uğruna onca şehit kanı dökülerek rengini alan Türk bayrağına yönelik provokasyonda bulunanlar da yakalanmıştır" denildi. Yakalanan şahsın, Türk bayrağını öptüğü görüntüler de paylaşıldı.

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