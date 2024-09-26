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Türk balıkçı teknesine Yunan tacizi! Sahil Güvenlik devreye girdi

Türk balıkçı teknesine Yunan tacizi! Sahil Güvenlik devreye girdi

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.09.2024 10:26
Yunanistan Sahil Güvenliği Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında havaya ateş açıp balıkçı teknesini taciz etti. Bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekibi Yunan botunu bölgeden uzaklaştırdı.
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