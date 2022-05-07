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Türk askeri Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.05.2022 16:38
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya peş peşe darbe vurmaya devam ettiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.
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