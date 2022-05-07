07 Mayıs 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Türk askeri Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etti
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya peş peşe darbe vurmaya devam ettiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.