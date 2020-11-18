"Türk askeri Karabağ'a gelsin kurban keseceğim" Azerbaycan vatandaşları A Haber'e konuştu

102 yıl sonra Türk ordusu yeniden Kafkasya’da… Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçen tezkere sonrası artık Türk askerinin Azerbaycan’a gitmesi için hiçbir engel kalmadı. Mehmetçik'in Karabağ'a geleceği haberi sonrası A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak Azerbaycan sokaklarında vatandaşlara mikrofon uzattı. 70 yaşındaki bir teyze ise sevincini "Türk askeri Karabağ’a gelince kurban keseceğim” sözleriyle dile getirdi.

Azerbaycan, çeyrek asır sonra Ermenistan işgalinden kurtardığı topraklarında Rus ve Türk barış güçleri konuşlanacak. Mehmetçik'in Karabağ'a gidecek olması Azerbaycan'da vatandaşları sevince boğdu. "Türkler ve Azeriler kardeş, Osmanlı döneminde de Türkler bizlere çok yardım etmiş, Erdoğan gözümüzün nuru, Rus askerine değil Türk askerine güveniyoruz. Türk askeri Karabağ'a gelince kurban keseceğim" sözleriyle duygularını A Haber kameralarına anlattı.