Türk askeri adaya indi, zulüm bitti! Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümü

Kıbrıs'ta yaşayan Rumlar, Yunanistan'a bağlanmak ve Türklerin adadaki varlığını yok etmek için zulüm üstüne zulüm yaptı. Türklere yönelik işkenceler, katliamlar dur durak bilmedi. Ancak Türkiye buna sessiz kalmadı. 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı ile birlikte, Türklerin adadaki kaderi değişti...

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