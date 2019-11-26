Türk-Arap kardeşliğini kim, neden hedef aldı?

İslam tarihinin birleştirici bayrağı altında şekillenen Türk-Arap kardeşliği, Orta Doğu üzerinde ezeli emelleri olanlar tarafından hep bozulmaya çalışıldı. Birlik ve beraberliği bozmak adına ekilen nifak tohumları, Türkler ve Araplar arasındaki ayrılığı körükledi. İşte A Haber’in hazırladığı geçmişten bugüne Türk-Arap ve İsrail ilişkilerinin de içinde yer aldığı çarpıcı analiz haber…