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26.11.2019

Türk-Arap kardeşliğini kim, neden hedef aldı?

İslam tarihinin birleştirici bayrağı altında şekillenen Türk-Arap kardeşliği, Orta Doğu üzerinde ezeli emelleri olanlar tarafından hep bozulmaya çalışıldı. Birlik ve beraberliği bozmak adına ekilen nifak tohumları, Türkler ve Araplar arasındaki ayrılığı körükledi. İşte A Haber’in hazırladığı geçmişten bugüne Türk-Arap ve İsrail ilişkilerinin de içinde yer aldığı çarpıcı analiz haber…

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