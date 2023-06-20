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Turizmde bayram bereketi! Kuzey Ege'de turistik tesisler 9 günlük bayram tatilinde doldu

A Haber
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Giriş: 20.06.2023 10:57
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıktığını açıklaması turizmde büyük hareketliliğe yol açtı. Kuzey Ege'de turistik tesisler 9 günlük bayram tatilinde doldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer’in konuğu olan Otelciler Derneği Başkanı Nilgün Gökser anlattı.
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Turizmde bayram bereketi!
Turizmde bayram bereketi!
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