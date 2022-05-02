Turizm bölgesi Antalya’da denetim! Şehir bu kameralarla takip ediliyor

Turizm bölgesi Antalya'da, bayramda da denetimler sıkı tutuluyor. Şehir kameralarla takip ediliyor. 19 ilçede 3 bin 646 kamera ile denetleniyor. Peki sistem nasıl çalışıyor? Güvenlik nasıl sağlanıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Yasin Anzerli’nin konuğu olan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Furkan Gediktaş değerlendirdi.

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