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Turizm bölgesi Antalya’da denetim! Şehir bu kameralarla takip ediliyor

A Haber
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Giriş: 02.05.2022 13:37
Turizm bölgesi Antalya'da, bayramda da denetimler sıkı tutuluyor. Şehir kameralarla takip ediliyor. 19 ilçede 3 bin 646 kamera ile denetleniyor. Peki sistem nasıl çalışıyor? Güvenlik nasıl sağlanıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Yasin Anzerli’nin konuğu olan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Furkan Gediktaş değerlendirdi.
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Şehir bu kameralarla takip ediliyor
Şehir bu kameralarla takip ediliyor
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