22 Nisan 2023, Cumartesi
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Turizm bölgelerinde bayram yoğunluğu var mı? Hayali otel tuzağına dikkat
Turizm merkezlerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor. Ancak vatandaşların hayali otel tuzağına karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü dolandırıcılar otel siteleri ve araç kiralama şirketinin sitesi kopyalanıyor. Peki tatil planı yapanlar nelere dikkat etmeli? Turizm bölgelerinde bayram yoğunluğu var mı? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Tacettin Özden değerlendirdi.