Turizm beldelerinde bayram tatili yoğunluğu! Ege’ye tatilci akını

Turizm bölgelerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor. Ege'deki bazı otellere dolmak üzere. Karadeniz'de ise Ayder Yaylası misafirlerini ağırlıyor. İşte tüm detaylar…

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