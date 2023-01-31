Turistler 46 milyar dolar bıraktı! Turizmde 2023 hedefi ne?

Turizm gelirinde rekor kırıldı. Türkiye'nin turizm geliri 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 53,4 artarak 46 milyar 284 milyon 907 bin dolara yükseldi. Turizmde bu yıl hedef ne? Gelişmeleri A Haber muhabiri Elif Uzunoğlu’nun konuğu olan Turizm Yazarları Derneği Başkanı Haluk Özsevim değerlendirdi.

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