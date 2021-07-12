12 Temmuz 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Turistik tesislerin ve otellerin kalitesi artırılacak! Yeni torba kanun teklifi ne getiriyor?

Turistik tesislerin ve otellerin kalitesi artırılacak! Yeni torba kanun teklifi ne getiriyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.07.2021 13:28
Ekonomik düzenlemeler içeren torba yasa teklifi Meclis'te. Terör suçlarına ek gözaltı süresi uygulaması 3 yıl uzatılacak. Bazı kurumların personeli ek ödeme alacak. Turizm teşvik kanununda düzenlemeler içeren teklif yasalaştıracak. Peki torba kanun teklifinde neler var? Ankara'dan detayları A Haber editörü Özkan Özcan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MHP'de çifte toplantı
MHP'de çifte toplantı
Asılsız haberlere ceza kesilecek
Asılsız haberlere ceza kesilecek
Torba kanunda neler var?
Torba kanunda neler var?
İhaneti durduran kahramanlar!
İhaneti durduran kahramanlar!
A Haber İHA ve SİHA'ların kontrol merkezinde
A Haber İHA ve SİHA'ların kontrol merkezinde
Eğlence parkları kapılarını açtı!
Eğlence parkları kapılarını açtı!
Yapılandırma nereye nasıl başvurulur?
Yapılandırma nereye nasıl başvurulur?
Bağdat Caddesi’nde trafik terörü!
Bağdat Caddesi’nde trafik terörü!
Terörle mücadelede PKK'ya darbe!
Terörle mücadelede PKK'ya darbe!
CHP'li İBB İstanbul'u taksi çöplüğüne çevirdi
CHP'li İBB İstanbul'u taksi çöplüğüne çevirdi
Müsilaj bitti mi? İşte son durum...
Müsilaj bitti mi? İşte son durum...
CHP’den “kadına şiddet” savunma!
CHP’den “kadına şiddet” savunma!
Daha Fazla Video Göster