12 Temmuz 2021, Pazartesi
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Turistik tesislerin ve otellerin kalitesi artırılacak! Yeni torba kanun teklifi ne getiriyor?
Ekonomik düzenlemeler içeren torba yasa teklifi Meclis'te. Terör suçlarına ek gözaltı süresi uygulaması 3 yıl uzatılacak. Bazı kurumların personeli ek ödeme alacak. Turizm teşvik kanununda düzenlemeler içeren teklif yasalaştıracak. Peki torba kanun teklifinde neler var? Ankara'dan detayları A Haber editörü Özkan Özcan aktardı.