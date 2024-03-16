Turgut Altınok'tan CHP'li Mansur Yavaş'a hodri medyan! 'Mal varlığı' sorusu: Londra'dan ev aldınız mı?

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, "Belediye başkanı olduktan sonra mal varlığım azalmıştır. Çoğalanlara bir baksınlar" diyerek Ankara'yı parsel parsel satan CHP'li Mansur Yavaş'ı eleştirdi. Öte yandan Altınok, CHP'li Yavaş'a "Ben Büyükşehir Belediye Başkanına soruyorum: ‘Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Londra'dan ev aldınız mı?’ Belediye Başkanı olmadan önce mi aldınız, Belediye Başkanı olduktan sonra mı aldınız? Veya ilk Belediye Başkanı olduğunuzda mal varlığınız neydi? Şu anki mal varlığınız ne?" ifadelerini kullanarak adeta hodri meydan dedi.

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