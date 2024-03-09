09 Mart 2024, Cumartesi
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Turgut Altınok'tan CHP-DEM-Kandil hattındaki kirli ittifaka sert tepki: "Vatan üzerinde pazarlık yapanlara yazıklar olsun"
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, CHP-DEM-Kandil hattındaki kirli ortaklığa çok sert tepki gösterdi. Kandil'den gelen talimatla "ittifakı sıkı tutmaya" çalışan DEM ile CHP 'kent uzlaşısı' maskesine sığınıp belirli noktalarda ortak aday çıkardı. Turgut Altınok, DEM'in 3 ilçede adaylarını çekmesiyle ilgili olarak, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı PKK'yla DEM ile işbirliği yapmıştır. Bu da ifşa olmuştur, yazıklar olsun. Yani makam, mevki için vatanı satanlara, vatan üzerinde pazarlık yapanlara yazıklar olsun." dedi.