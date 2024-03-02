Turgut Altınok duyurdu: Ankara'daki son anketler ne diyor?

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Ankara'nın ve Ankaralının 5 yıldır çilesi haline gelen CHP'li Mansur Yavaş'a yönelik, " Ankara’da bir şey yapılmadı ki. Ulaşım bir problem Ankara’da, trafik bir problem. 5 yılın sonunda Ankara’nın 5 cm metrosu yok. Toplam 80 km metro yapacağız" ifadelerini kullanırken, Ankara'daki son anketler için açıklamalarda bulundu.