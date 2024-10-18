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Tur otobüsü devrildi: 6 ölü! Aksaray Valisi Kumbuzoğlu A Haber’de

Tur otobüsü devrildi: 6 ölü! Aksaray Valisi Kumbuzoğlu A Haber’de

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.10.2024 09:32
Aksaray-Ankara kara yolu Acıpınar Köyü girişinde sürücünün kontrolünden çıkan tur otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu A Haber’de son durumu anlattı.
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