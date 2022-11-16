16 Kasım 2022, Çarşamba
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Tunceli'nin Komünist Partili Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan kaçak elektrik itirafı! Faturayı ödemiyorum 9-10 yerin elektriği kesildi
Tunceli'nin Komünist Partili Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, yaptığı hukuksuzlukları Halk TV canlı yayınında ittiraf etti. Elektrik faturasını ödemediklerini belirten Maçoğlu, kaçak elektrik kullandıklarını söyledi. Program sunucusunun "Ödemiyorsunuz, kaçak kullanıyorsunuz" sözlerine Maçoğlu "Tabii" diyerek cevap verdi.