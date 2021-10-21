Tunceli'den yürek yakan haber! Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu şehit oldu

Son dakika haberleri.... İçişleri Bakanlığı, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Eren-7 Operasyonu hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, "Operasyon bölgesinde 1 terörist hava destekli operasyon ile 1 terörist ise çıkan çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi." ifadelerine yer verdi. Operasyonda Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederek şehit oldu. Tortumlu'yu şehit eden hainlerden gri kategorideki Kurtay Şerzan kod adlı Hayrettin Güneş adlı terörist dahil 2 PKK'lı ölü olarak ele geçirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN