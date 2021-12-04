Tunceli’de bir grup terörist mağarada kıstırıldı! 1terörist yakalandı, 3 terörist öldürüldü

Mehmetçik yurt için de de terörle mücadelesini kesintisiz sürdürüyor. Dün Tunceli Ovacık kırsalındaki operasyonda bir grup terörist mağarada kıstırıldı. Çıkan çatışmada astsubay çavuş Celil Mutlu şehit oldu. Silah arkadaşları Mutlu'nun kanını yerde bırakmadı. Operasyonun detaylarını A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.

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