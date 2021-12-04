04 Aralık 2021, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Tunceli’de bir grup terörist mağarada kıstırıldı! 1terörist yakalandı, 3 terörist öldürüldü
Mehmetçik yurt için de de terörle mücadelesini kesintisiz sürdürüyor. Dün Tunceli Ovacık kırsalındaki operasyonda bir grup terörist mağarada kıstırıldı. Çıkan çatışmada astsubay çavuş Celil Mutlu şehit oldu. Silah arkadaşları Mutlu'nun kanını yerde bırakmadı. Operasyonun detaylarını A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.