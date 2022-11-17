Tunceli ve Hakkari için flaş karar: İzne bağlandı ve yasak geldi

Tunceli'de basın açıklaması, gösteri yürüyüşü, stant açmak, konser gibi eylem ve etkinliklerin geçici süreyle izne bağlandığı bildirildi. Öte taraftan Hakkari'de oturma eylemi, basın açıklaması, gösteri, yürüyüş, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.