Tunceli sınırlarında terörist kalmadı! Huzur ve sukün ortamı sağlandı

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, istihbarat kayıtlarına göre ilde herhangi bir teröristin kalmadığını açıkladı, "Tunceli'de huzur ve sükun ortamı sağlanmıştır." dedi.

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