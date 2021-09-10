10 Eylül 2021, Cuma
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Tunç Soyer'in sessiz sedasız rant trafiği
İzmir Büyükşehir Belediyesi, asfalt ve yol bakım çalışmaları için ihaleye çıktı. 2 buçuk milyar liralık ihaleyi rekabetsiz şekilde izbeton kazandı. İzbeton'un yönetim kurulu başkanlığını ise yine Tunç Soyer yapıyor. Soyer'in usulsüz şekilde ihaleyi veren ve alan taraf olması dikkati çekti. 2 buçuk milyar liralık rant trafiğinin ayrıntıları bakın neler...