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Tunç Soyer'in sessiz sedasız rant trafiği

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Giriş: 10.09.2021 16:01
İzmir Büyükşehir Belediyesi, asfalt ve yol bakım çalışmaları için ihaleye çıktı. 2 buçuk milyar liralık ihaleyi rekabetsiz şekilde izbeton kazandı. İzbeton'un yönetim kurulu başkanlığını ise yine Tunç Soyer yapıyor. Soyer'in usulsüz şekilde ihaleyi veren ve alan taraf olması dikkati çekti. 2 buçuk milyar liralık rant trafiğinin ayrıntıları bakın neler...
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