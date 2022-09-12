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Tunç Soyer Osmanlı nefretini tekrarladı: Hırsızlar haramiler

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Giriş: 12.09.2022 16:31
İzmir'in işgalinin 100. yıl kutlamalarında Yunanistan'a tek kelime etmeden Osmanlı'ya saldıran Tunç Soyer, katıldığı bir televizyon kanalında yine kin ve nefret kustu. Canlı yayında Soyer, Sultan Vahdettin üzerinden bir kez daha Osmanlı'yı hedef alarak "Şimdi siz atalarımızla bir tutabilir misiniz bu hırsızları, bu haramileri" dedi.
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