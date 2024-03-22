Tüm pusulalar tek zarfta olacak! En uzun oy pusulası İstanbul’da

Partiler ve adaylar sahada. Aralıksız bir seçim mesaisi var. Yüksek Seçim Kurulu'nda da öyle. Ve pusulalar da, her yerel seçimde olduğu gibi yine uzunluklarıyla gündemde. İstanbul var zirvede. Pusulanın uzunluğu bir metreye yakın. Seçmenin kafa karışıklığı yaşamaması için yapılan değişiklikler de var.

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