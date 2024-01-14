Tüm okullarda 15 Ocak Pazartesi günü şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için 15 Ocak Pazartesi günü bayrak töreni öncesinde tüm okullarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını bildirdi.

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