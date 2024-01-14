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Tüm okullarda 15 Ocak Pazartesi günü şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu yapılacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.01.2024 09:32
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için 15 Ocak Pazartesi günü bayrak töreni öncesinde tüm okullarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını bildirdi.
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