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Tüm dünya Hizbullah'ın açıklamasına kilitlendi! Savaş mı ilan edecek? A Haber'de çarpıcı sözler: Dananın kuyruğu kopacak

A Haber
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Giriş: 02.11.2023 13:04
Dünya yarın Hasan Nasrallah’ın yapacağı açıklamasına kilitlendi. Katil İsrail'e savaş mı ilan edecek? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Hüseyin Mercan, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Mercan, "Dananın kuyruğu kopacak" dedi.
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