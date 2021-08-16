16 Ağustos 2021, Pazartesi
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Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne korona aşısı hakkı tanındı
Sağlık Bakanlığı korona aşısı ile ilgili yeni kararlar aldı. Buna göre 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne korona aşısı olma hakkı tanındı. Korona geçiren bireyler için aşı uygulaması ise 3 aydan 1 aya çekildi. Sağlık çalışanları ve öncelikli gruplar ile 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4. hakkı verildi. 4. dozlar ise 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.