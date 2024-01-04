04 Ocak 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Tul-kerim’de büyük yıkım! Protestoları bastırmak için mahalleyi yerle bir ettiler
İsrail'in Lübnan’da Hamas'ın ikinci ismine suikast düzenlenmesi, Batı Şeria'daki Filistinlileri sokağa döktü. Ancak İsrail askerlerinin barışçıl eylemlere müdahalesi sert oldu. Olayların merkezindeki Tulkerim kentini buldozerler ve zırhlı araçlarla basan işgal güçleri, sivillerin yaşadığı mahallede terör estirdi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman İlhan Tanrıöver baskın sonrası bölgedeki son durumu aktardı.