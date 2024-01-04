Tul-kerim’de büyük yıkım! Protestoları bastırmak için mahalleyi yerle bir ettiler

İsrail'in Lübnan’da Hamas'ın ikinci ismine suikast düzenlenmesi, Batı Şeria'daki Filistinlileri sokağa döktü. Ancak İsrail askerlerinin barışçıl eylemlere müdahalesi sert oldu. Olayların merkezindeki Tulkerim kentini buldozerler ve zırhlı araçlarla basan işgal güçleri, sivillerin yaşadığı mahallede terör estirdi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman İlhan Tanrıöver baskın sonrası bölgedeki son durumu aktardı.

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