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Tüketicilere 'taahhüt' oyunu! A Haber canlı yayınında oyunları deşifre edildi

A Haber
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Giriş: 03.01.2021 14:37
Güncelleme:03.01.2021 16:43
Tüketicilerin gerek elektronik cihaz alırken, gerek abonelik işlemlerinde verilen taahhütlerdeki oyunu A Haber canlı yayınında Tüketici Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu deşifre etti. Birçok kişinin mağdur edildiğine dikkat çeken Ağaoğlu, tüketicileri 'taahhüt' oyunlarına gelmemesi için kanuni haklarını tek tek anlattı. Peki tüketiciler cayma bedellerini geri alabilir mi? Yanıt haberimizde...

A Haber'e konuşan Tüketici Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, taahhüt oyunlarına dikkat çekti ve vatandaşların haklarını hatırlattı.

Tüketicilerin haklarının kanunlarla korunduğuna dikkat çeken Ağaoğlu, "Tüketici süresi 1 yıldan daha uzun süre olan abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmesini istediği an sonlandırabilir. " ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, "Tüketicinin korunması kanuna göre tüketici 1 yıldan uzun süren abonelikleri hiçbir ceza ödemeden taahhütleri olsa bile sonlandırabilirler. Sorun yaşayanların ise tüketici hakem heyetlerine başvursunlar. 1 yıldan uzun süreli sözleşmelere yansıtılan cayma bedelleri hukuksuzdur. Bu durumlarla karşılaşan tüketiciler hakem heyetlerimize başvursun" dedi.

Bir yıldan uzun süreli sözleşmeler iptal edildiği takdirde cayma bedelli yansıtılamaz diyen Ağaoğlu, 1 yıllık taahhütlerde ise tüketici aldığı hizmetin ayıplı olduğunu ispat etmesi şartının arandığını ifade etti.

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