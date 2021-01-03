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Tüketicilere 'taahhüt' oyunu! A Haber canlı yayınında oyunları deşifre edildi
A Haber'e konuşan Tüketici Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, taahhüt oyunlarına dikkat çekti ve vatandaşların haklarını hatırlattı.
Tüketicilerin haklarının kanunlarla korunduğuna dikkat çeken Ağaoğlu, "Tüketici süresi 1 yıldan daha uzun süre olan abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmesini istediği an sonlandırabilir. " ifadelerini kullandı.
Ağaoğlu, "Tüketicinin korunması kanuna göre tüketici 1 yıldan uzun süren abonelikleri hiçbir ceza ödemeden taahhütleri olsa bile sonlandırabilirler. Sorun yaşayanların ise tüketici hakem heyetlerine başvursunlar. 1 yıldan uzun süreli sözleşmelere yansıtılan cayma bedelleri hukuksuzdur. Bu durumlarla karşılaşan tüketiciler hakem heyetlerimize başvursun" dedi.
Bir yıldan uzun süreli sözleşmeler iptal edildiği takdirde cayma bedelli yansıtılamaz diyen Ağaoğlu, 1 yıllık taahhütlerde ise tüketici aldığı hizmetin ayıplı olduğunu ispat etmesi şartının arandığını ifade etti.