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TÜİK büyüme rakamlarını açıkladı! Ocak-Mart 2023 büyüme rakamları! Türkiye ne kadar büyüdü?

A Haber
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Giriş: 31.05.2023 10:16
Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu, 2023'ün ilk çeyreğine ilişkin büyüme verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye Ocak-Mart 2023 döneminde yüzde 4 oranında büyüdü. Büyüme rakamları ne anlatıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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