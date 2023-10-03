TÜİK bugün eylül ayı enflasyon verilerini açıklayacak! İşte Ankara'nın gündemi

Başkentin gündemi bugün yoğun geçecek. Tatilin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partilerin grup toplantıları başlayacak. Merkez Bankası Başkanı ise Meclis'te ekonomik değerlendirmeler üzerine bir sunum yapacak. TÜİK de bugün önemli bir veri paylaşacak.

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