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TÜGVA Teşkilat Buluşması Programı'nda gençler hep bir ağızdan 'Bir sabah gelecek kardan aydınlık' şiirini okudu!

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Giriş: 12.10.2023 22:02
Başkan Erdoğan'ın konuşma yapmak üzere katıldığı TÜGVA 2023 Teşkilat Buluşması Programı'nda gençler hep bir ağızdan 'Bir sabah gelecek kardan aydınlık' şiirini okudu.
Bir sabah gelecek kardan aydınlık”
"Bir sabah gelecek kardan aydınlık”
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