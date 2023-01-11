11 Ocak 2023, Çarşamba
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TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya 2 yıl 8 ay hapis cezası
TÜürk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik açıklamaları nedeniyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava görüldü. TSK'ya yönelik açıklamaları nedeniyle, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılanan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliyesine karar verildi.