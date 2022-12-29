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TTB Başkanı Fincancı 2. kez Hakim karşısında

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.12.2022 15:27
Güncelleme:29.12.2022 15:27
Türk Silahlı Kuvvetlerine "kimyasal silah" iftirasıyla yargılanan Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, yeniden Hakim karşısında. Duruşmayı takip eden A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları aktardı.
Fincancı 2. kez Hakim karşısında
Fincancı 2. kez Hakim karşısında
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