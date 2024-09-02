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TSYD’ye ‘tesettür yasağı’ soruşturması! Merve İzmirlioğlu suç duyurusunda bulundu: Bu sadece benim davam değil

TSYD’ye ‘tesettür yasağı’ soruşturması! Merve İzmirlioğlu suç duyurusunda bulundu: Bu sadece benim davam değil

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.09.2024 18:29
Türkiye Spor Yazarları Derneği Üyesi Mehmet İzmirlioğlu eşini Beşiktaş’taki derneğin yüzme havuzuna götürmüş, iddiaya göre eşi başörtülü olduğu için tesise alınmamıştı. Olay sonrası Merve İzmirlioğlu suç duyurusunda bulunurken, ilk kez A Haber'e konuştu.
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