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TSYD'ye 'Tesettür yasağı' soruşturması

TSYD'ye 'Tesettür yasağı' soruşturması

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.09.2024 15:02
Türkiye Spor Yazarları Derneğinde bir üyenin eşinin tesettürlü olduğu için havuza alınmaması soruşturuluyor. Ayrıntıları Ahmet Nazif Vural aktardı.
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