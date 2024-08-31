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TSYD’nin başörtü yasağına tepki: Birileri kanunların yerine geçmeye çalışıyorlar

TSYD’nin başörtü yasağına tepki: Birileri kanunların yerine geçmeye çalışıyorlar

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.08.2024 11:26
Türkiye Spor Yazarları Derneği Üyesi Mehmet İzmirlioğlu eşini Beşiktaş'taki derneğin yüzme havuzuna götürdü. İddiaya göre eşi başörtülü olduğu için tesise alınmadı. Olayın ardından tepkiler de ardı ardına geldi.
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