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TSYD'den 28 Şubat uygulaması! Başörtülü kadın havuza alınmadı

TSYD'den 28 Şubat uygulaması! Başörtülü kadın havuza alınmadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.08.2024 18:02
Türkiye Spor Yazarları Derneği Üyesi Mehmet İzmirlioğlu eşini Beşiktaş’taki derneğin yüzme havuzuna götürdü. İddiaya göre eşi başörtülü olduğu için tesise alınmadı. Olayın ardından tepkiler de ardı ardına geldi.
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