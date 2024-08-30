TSYD'den 28 Şubat uygulaması! Başörtülü kadın havuza alınmadı

Türkiye Spor Yazarları Derneği Üyesi Mehmet İzmirlioğlu eşini Beşiktaş’taki derneğin yüzme havuzuna götürdü. İddiaya göre eşi başörtülü olduğu için tesise alınmadı. Olayın ardından tepkiler de ardı ardına geldi.

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