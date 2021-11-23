23 Kasım 2021, Salı
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TSK'ya sızan FETÖ'ye operasyon! 63 ilde 213 gözaltı kararı verildi
FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yurt genelinde operasyonlar yapılıyor. Türk silahlı kuvvetlerine sızan 213 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 63 ilde yapılan operasyonların ayrıntılarını Ankara'dan A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.