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TSK'ya sızan FETÖ'ye operasyon! 63 ilde 213 gözaltı kararı verildi

A Haber
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Giriş: 23.11.2021 13:15
FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yurt genelinde operasyonlar yapılıyor. Türk silahlı kuvvetlerine sızan 213 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 63 ilde yapılan operasyonların ayrıntılarını Ankara'dan A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
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