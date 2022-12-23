23 Aralık 2022, Cuma
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TSK'ya kimyasal iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı için mahkeme kararını verdi! CHP'li Tanrıkulu ve Kaftancıoğlu'ndan destek
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik açıklamaları nedeniyle hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı için mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi. Öte yandan Fincancı'nın TSK'yı hedef alması sonrası açıkça desteğini dile getiren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Çağlayan'da hazır bulundu. Tanrıkulu ve Kaftancıoğlu, TTB'nin duruşma öncesi yaptığı basın açıklamasında en ön safta yer aldı.