TSK'nın Suriye'deki PKK operasyonu | HDP'li Sezai Temelli'nin canından can gitti! Teröristleri kanatları altına aldı

Terör örgütü PKK'nın Ankara'daki alçak saldırı girişimi sonrası Türkiye önce TSK'nın Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği hava harekatları ile daha sonra ise MİT'in Suriye'deki nokta operasyonları ile örgüte ağır darbe indirdi. Kahraman Türk Ordusu'nun hamlelerinden ise yine HDP rahatsız oldu. HDP'li Sezai Temelli, PKK'nın saldırısı yerine Türkiye'nin meşru operasyonlarını kınayarak, bilindik provokasyonlara başvurdu.