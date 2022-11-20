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TSK'nın hava harekatı HDP'de paniğe neden oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.11.2022 17:02
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'ın Kuzeyine başlattığı hava harekatı, HDP'de büyük paniğe yol açtı. HDP'nin Avrupa temsilciliği, Suriye’de bulunan terör örgütüne, YPG hedeflerinin vurulduğu hava harekatını durdurma çağrısında bulundu.
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