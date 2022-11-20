20 Kasım 2022, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
TSK'nın hava harekatı HDP'de paniğe neden oldu
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'ın Kuzeyine başlattığı hava harekatı, HDP'de büyük paniğe yol açtı. HDP'nin Avrupa temsilciliği, Suriye’de bulunan terör örgütüne, YPG hedeflerinin vurulduğu hava harekatını durdurma çağrısında bulundu.