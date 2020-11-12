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TSK'nın çelik yumrukları A Haber'de...

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.11.2020 14:48
Güncelleme:12.11.2020 15:14
Türk Silahlı Kuvvetlerinin çelik yumrukları tankçılar çevik ve göreve daima hazır olmak için eğitimlerine tatbikatlarına devam ediyor. A Haber muhabiri Mahmut Keşan ve Aydın Baytar'ın özel haberi...

Aldıkları eğitimleri tecrübeleri ve zırhlı yapılarıyla hem yurdun dört bir tarafında hem de yeri geliyor sınır ötesinde görev başındalar.

Harekat noktalarının, üst bölgelerinin ve diğer kritik noktaların olmazsa olmazlarından biri onlar... Çelik yumruklar..

Parkur engellerle dolu... Karşılarına çıkan ilk engel hendek oluyor. Tonlarca ağırlıktaki tank ile yavaş ve dikkatli geçiş yapılıyor ve sır ikinci engelde.. Sürücü tankı kaydırmadan bu taşların üzerinden geçirmesi gerekiyor. Bu da harekat ortamlarında personelin tanka olan hakimiyetin kazandırırken
hassas geçişi de öğretiyor. Parkurun yanı sıra askerler yine takım çalışması yapıyor. İşte bu toprak üzerinde arazi şartlarını anımsatacak şekilde hazırlık yapılıyor. Ardından düşman unsurlarını etkisiz hale getirmek için taktikler planlanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin çelik yumrukları eğitimleri ve tatbikatları ile düşman unsurlarının hain planları bozmak için
daima hazır ve çevikler. A Haber muhabiri Mahmut Keşan ve Aydın Baytar'ın özel haberi...

TSK'nın çelik yumrukları A Haber'de...
TSK'nın çelik yumrukları A Haber'de...
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