23 Aralık 2023, Cumartesi
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TSK’dan Suriye’ye askeri sevkiyat! İşte o görüntüler
Türkiye'nin çeşitli kentlerinden yola çıkan çok sayıda zırhlı araç, Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçiş yaptı. Güvenlik önlemleri arasında ilerleyen askeri konvoyun Hatay'da bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yapıp Suriye'nin İdlib bölgesindeki üs bölgelerinde görevlendirilecekleri öğrenildi.