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TSK'dan Pençe-Yıldırım operasyonunda PKK’ya ağır darbe

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Giriş: 20.05.2021 20:12
Güncelleme:20.05.2021 20:17
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Bakanlık yapılan operasyonlara ilişkin yeni görüntüleri de paylaştı.

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