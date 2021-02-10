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TSK'dan Kars'ta Kış Tatbikatı! Mehmetçik hedefleri tam isabetle imha etti

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Giriş: 10.02.2021 13:28
Mehmetçik ile Azerbaycan askerleri Kars'ta 2021 Kış Tatbikatı gerçekleştirdi. Belirlenen bölgeye intikal eden askerler görevlerini başarıyla tamamladı. Tankçılar ve topçular da hedefleri tam isabetle vurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri Kars'ta 'Kış Tatbikatı' gerçekleştirdi. Tatbikata Azerbaycan askerleri de katıldı.

HEDEFLER İMHA EDİLDİ

Kasaba olarak belirlenen noktaya Türk komandoları ve Azerbaycan askerleri indirildi. Tatbikatta belirlenen noktaya ilerleyen komandolar indirilen tepeden kasabanın etrafını çevreledi.

Tankçılar ve topçuların da yer aldığı 2021 Kış Tatbikatı'nda hedefler tam isabetle vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan tatbikat açıklamasında, "Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı"na katılan kahraman tankçılarımız ve topçularımız hedefleri tam isabetle imha ediyor." ifadelerine yer verildi.

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