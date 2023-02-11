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TSK’dan deprem bölgelerine yardım koridoru! Uçaklarla yardımlar götürülüyor

A Haber
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Giriş: 11.02.2023 10:17
Türk Silahlı Kuvvetleri, tüm imkanlarını seferber ederek çalışmalarına devam ediyor. Deprem bölgelerine kargo uçakları ile birçok yardım malzemesi gönderiliyor. Oluşturan hava koridoru ise depremin ilk gününden bu yana aralıksız bir şekilde çalışıyor.
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