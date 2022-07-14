14 Temmuz 2022, Perşembe
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TSK’da FETÖ temizliği aralıksız sürüyor
Milli Savunma Bakanlığı'nca yürütülen FETÖ ile mücadele kapsamında 150'si general 24 bin 388 kişi ihraç edildi. TSK'daki FETÖ temizliğinin ardından silahlı kuvvetler daha da güçlendi. Konuya ilişkin detayları A Haber İstihabarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.