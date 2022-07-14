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TSK’da FETÖ temizliği aralıksız sürüyor

A Haber
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Giriş: 14.07.2022 16:24
Milli Savunma Bakanlığı'nca yürütülen FETÖ ile mücadele kapsamında 150'si general 24 bin 388 kişi ihraç edildi. TSK'daki FETÖ temizliğinin ardından silahlı kuvvetler daha da güçlendi. Konuya ilişkin detayları A Haber İstihabarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
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