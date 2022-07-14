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TSK’da FETÖ ile yoğun mücadele! Kaç personel ihraç edildi?

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Giriş: 14.07.2022 09:17
Güncelleme:14.07.2022 09:18
15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana TSK içindeki FETÖ yapılanmasına yönelik büyük bir mücadele verildi. Süreç içerisinde 150’si general 24 bin 388 kişi ihraç edildi. 2 bin 436 personelin rütbeleri alındı. 200’e yakın büyük operasyon yapıldı, 797 personelin adli ve idari süreci devam ediyor.
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