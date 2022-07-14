14 Temmuz 2022, Perşembe
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TSK’da FETÖ ile yoğun mücadele! Kaç personel ihraç edildi?
15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana TSK içindeki FETÖ yapılanmasına yönelik büyük bir mücadele verildi. Süreç içerisinde 150’si general 24 bin 388 kişi ihraç edildi. 2 bin 436 personelin rütbeleri alındı. 200’e yakın büyük operasyon yapıldı, 797 personelin adli ve idari süreci devam ediyor.